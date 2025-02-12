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Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek suçüstü yakaladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:21
Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Yozgat'ta kaçak kazı faaliyetinde bulunan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, tabiat varlıklarının korunması ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenledikleri operasyonla S.Y, Ö.Ş. ve B.T.G.'yi suçüstü yakaladı.

Operasyon esnasında ele geçirilen malzemeler arasında jeneratör, hilti, kazma, 10 dinamit lokumu ve çeşitli kazı malzemeleri bulunmaktadır.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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