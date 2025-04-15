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Yozgat'ta Kadınlar Kooperatifleşerek Ekonomik Kazanç Sağlıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, kadınlar kooperatifleşerek ahşap sepet ve çini ürünleri üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:13
Yozgat'ta Kadınlar Kooperatifleşerek Ekonomik Kazanç Sağlıyor

Yozgat'taki Kadın Kooperatifi Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Sorgun Belediyesi tarafından açılan meslek edindirme kurslarına katılan 57 kadın, kooperatifleşerek aile bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor.

Sorgun Meslek Edindirme Kursları (SORMEK) kapsamında eğitim alan kadınlar, yaklaşık 4 yıl önce Sorgun Kadın Üretimi ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kurs sürecinde, el emeği göz nuru ahşap sepetler ve çini ürünleri üreterek hem kooperatif bünyesinde açılan mağazada hem de internet üzerinden satış yapıyorlar.

İstihdam ve Terapi Amaçlı Üretim

Kooperatifin yönetim kurulu üyesi ve çini hocası Hale Ekim, kadınların istihdam edilmesinin ve aile bütçelerine katkı sağlamalarının amaçlandığını belirtti. Ekim, “Üretim atölyemizde şu an 57 kursiyerimiz var. Onlarla kişiye ve işletme logolarına özel çini ürünler tasarlıyoruz. Üretim süreci kadınlar için aynı zamanda terapi etkisi de yaratıyor” dedi.

Kooperatif, satışlardan elde edilen gelir ve belediyenin desteği ile atölye ihtiyaçlarını karşılıyor. Kadınlar, ürettikleri her ürün için parça başı ücret alarak doğrudan gelir elde ediyorlar.

Gurbetçilerden Büyük İlgi

Ekim, gurbetçilerin ürünlere büyük bir ilgi gösterdiğini ve “Yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız, hem ürünlerimizden satın alıyor hem de çini sanatını yerinde öğrenmek için kurslarımıza katılıyor. Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderim yapıyoruz. ABD ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeye çini ürünlerimizi ulaştırdık.” ifadelerini kullandı.

Son 3 yılda 20 sergi açıldığını, binden fazla ürünün satışa sunulduğunu belirten Ekim, e-ticaret üzerinden de birçok sipariş aldıklarını vurguladı.

Kadınlar Sosyal Activitelere Katkı Sağlıyor

Kooperatif üyesi kursiyerlerden Aygül Demirdağ, Yozgat'ta ev hanımlarının katılabileceği sosyal aktivitelerin az olduğunu ifade ederek, “Stres atmak ve öz güvenimizi geliştirmek için bu tür kurslar büyük anlam taşıyor. Hem el becerilerimizi geliştirdik hem de gelir elde ettik” dedi.

Diğer kursiyerlerden Hürriyet Erciyas ise, “Evde boş oturmak yerine kursa başlamayı tercih ettim. Ürettiğim ürünleri evimde sergiliyorum, bu da bana çok gurur veriyor. Çocuklarıma ve torunlarıma özel hediyeler hazırlamak beni çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan ev...

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan ev kadınları, kooperatifleşerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bir taraftan da kursa devam eden ev kadınları, ürettikleri el emeği göz nuru ahşap sepet ve çini ürünlerini, hem kooperatif bünyesinde açılan mağazada hem de internet üzerinden tüketiciyle buluşturuyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan ev...

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan ev kadınları, kooperatifleşerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bir taraftan da kursa devam eden ev kadınları, ürettikleri el emeği göz nuru ahşap sepet ve çini ürünlerini, hem kooperatif bünyesinde açılan mağazada hem de internet üzerinden tüketiciyle buluşturuyor.

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