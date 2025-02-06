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Yozgat'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanları için idari izin de getirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:30
Yozgat'ta Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir günlük ara verildi. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezi ve çevresindeki ilçelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Hangi İlçelerde Eğitime Ara Verildi?

Açıklamaya göre, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçeleri dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının faaliyetleri durduruldu.

İdari İzin ve Öneriler

Valilik, kamu kurumları çalışanları arasında hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ile kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlıkları olanların 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı.

Ek olarak, kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.

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