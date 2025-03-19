Yozgat'ta Kara Saplanan Okul Servisi: 8 Öğrenci Kurtarıldı

Yozgat'ta meydana gelen ilginç bir olayda, kara saplanan okul servisinde 8 öğrenci mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde öğrenciler kurtarıldı.

Merkeze bağlı Cihanpaşa köyü'ne giden öğrenci servisi köy yolunda kontrolden çıkarak kara saplandı. Servis şoförünün, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, serviste bulunan 8 öğrenciyi kurtararak ailelerine teslim etti. Kazaya karışan araç ise, ekiplerin çalışması sonucunda saplandığı yerden çıkarıldı.

Bu olay, Yozgat'taki hızlı müdahale ekiplerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve çocukların güvenliği için alınan önlemlerin önemini vurguladı.

Yozgat'ta kara saplanan okul servisinde mahsur kalan 8 öğrenci, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Araç ise daha sonra ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

Yozgat'ta kara saplanan okul servisinde mahsur kalan 8 öğrenci, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Araç ise daha sonra ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.