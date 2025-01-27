Yozgat'ta Kayıp Çocuk Arama Çalışmaları Sonlandırıldı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesinin cinayet itirafında bulunduğu 4 yaşındaki E.Ç’nin bulunmasına yönelik yürütülen arama çalışmaları sona erdi. Çöplükte yapılan aramada, kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu ve bu parçalar kimliğin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın Detayları

11 Ocak'ta M.S. (34), eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirerek, durumu ihbar etti. Ancak, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgulama aşamasında, oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürdüğünü ve cesedini ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

M.S, bu itirafının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 14 Ocak'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından çöplükte başlatılan arama çalışmaları, kayıp çocuğun cesedine ulaşma umuduyla yoğun bir şekilde sürdürüldü.