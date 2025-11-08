Yozgat'ta Kesikköprü Kervansarayı restore bekliyor

Yozgat'taki Kesikköprü Kervansarayı, 13. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen yapısıyla avlusu yıkık, kapalı bölümü tahrip; restore edilmeyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:24
Yozgat'ta Kesikköprü Kervansarayı restore bekliyor

Yozgat'ta Kesikköprü Kervansarayı restore bekliyor

Dron kamerasıyla görüntülendi

Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Kadışehri yolu üzerinde, Örencik ile Kesikköprü köylerinin kesiştiği noktada bulunan ve halk arasında 'Kesikköprü Kervansarayı' olarak bilinen tarihi yapı, dron kamerasıyla kaydedildi.

Tarihi İpek Yolu üzerinde, Çekerek Irmağı yakınında yer alan kervansaraya ilişkin kayıtlara göre; 1239-1240 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat’ın eşi Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Karma tipte inşa edilen yapının hem kapalı bölümü hem de açık avlusu bulunuyor. Avlusu tamamen yıkılmış ve kapalı kısmı büyük ölçüde tahrip olan Kesikköprü Kervansarayı, şu anda restore edilmeyi bekliyor.

İlçede yaşayan çiftçi İlhami Öztürk, tarihi yapıya sahip çıkılması çağrısında bulunarak; "Burası tarihi hanımız. Yıkık ve virane bir halde. Buralara sahip çıkılmasını istiyoruz. Sahip çıkarlarsa seviniriz. Sürekli gelenler oluyor. Böyle çekiyorlar, bakıyorlar. İlgi çekici bir yer. Buraya yetkililerden bu tarihi hanımıza sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

Yerel halk, eserin korunarak restorasyonla tekrar ayağa kaldırılmasını ve ziyaretçi ilgisinin değerlendirilmesini talep ediyor.

YOZGAT’IN SARAYKENT İLÇESİNE BAĞLI KADIŞEHRİ YOLU ÜZERİNDE, ÖRENCİK İLE KESİKKÖPRÜ KÖYLERİNİN...

YOZGAT’IN SARAYKENT İLÇESİNE BAĞLI KADIŞEHRİ YOLU ÜZERİNDE, ÖRENCİK İLE KESİKKÖPRÜ KÖYLERİNİN KESİŞTİĞİ NOKTADA BULUNAN VE HALK ARASINDA ‘KESİKKÖPRÜ KERVANSARAYI’ OLARAK BİLİNEN TARİHİ YAPI, DRON KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.-

YOZGAT’IN SARAYKENT İLÇESİNE BAĞLI KADIŞEHRİ YOLU ÜZERİNDE, ÖRENCİK İLE KESİKKÖPRÜ KÖYLERİNİN...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet