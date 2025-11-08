Yozgat'ta Kesikköprü Kervansarayı restore bekliyor

Dron kamerasıyla görüntülendi

Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Kadışehri yolu üzerinde, Örencik ile Kesikköprü köylerinin kesiştiği noktada bulunan ve halk arasında 'Kesikköprü Kervansarayı' olarak bilinen tarihi yapı, dron kamerasıyla kaydedildi.

Tarihi İpek Yolu üzerinde, Çekerek Irmağı yakınında yer alan kervansaraya ilişkin kayıtlara göre; 1239-1240 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat’ın eşi Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Karma tipte inşa edilen yapının hem kapalı bölümü hem de açık avlusu bulunuyor. Avlusu tamamen yıkılmış ve kapalı kısmı büyük ölçüde tahrip olan Kesikköprü Kervansarayı, şu anda restore edilmeyi bekliyor.

İlçede yaşayan çiftçi İlhami Öztürk, tarihi yapıya sahip çıkılması çağrısında bulunarak; "Burası tarihi hanımız. Yıkık ve virane bir halde. Buralara sahip çıkılmasını istiyoruz. Sahip çıkarlarsa seviniriz. Sürekli gelenler oluyor. Böyle çekiyorlar, bakıyorlar. İlgi çekici bir yer. Buraya yetkililerden bu tarihi hanımıza sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

Yerel halk, eserin korunarak restorasyonla tekrar ayağa kaldırılmasını ve ziyaretçi ilgisinin değerlendirilmesini talep ediyor.

