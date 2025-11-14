Yozgat'ta Kış Tedbirleri: Valilik 15 Kasım Kış Lastiğini Duyurdu

Yozgat Valiliği, 15 Kasım'dan itibaren kış lastiği uygulaması ve trafik, asayiş, sağlık, eğitim ve AFAD koordinasyonunda alınan önlemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:12
Yozgat'ta Kış Tedbirleri: Valilik 15 Kasım Kış Lastiğini Duyurdu

Yozgat'ta kışa tam hazırlık: Valilikten kapsamlı tedbirler

Toplantı ve kurum koordinasyonu

Yozgat Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yürürlüğe konulan kış tedbirlerini açıkladı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, emniyet, jandarma, sağlık teşkilatları, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler Cemiyeti ve tüm kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uygulamalar ve öncelikli tedbirler

Vali Özkan, 15 Kasım itibarıyla kış lastiği uygulamasına geçileceğini belirtti. Ana transit kara yolları ve köy yollarında alınacak tedbirlerle trafik ve asayiş uygulamalarının artırılacağını kaydetti. Ayrıca trafik denetimlerinin ve yol güvenliği önlemlerinin öncelikli olarak uygulanacağı vurgulandı.

Çatılarda oluşan kar birikintileri ve buz sarkıtlarının kışın en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Vali Özkan, vatandaşları ve belediyeyi tedbirli olmaya çağırdı: "Kışın yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi çatılarda oluşan kar birikintileri ve buz sarkıtları. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, belediyemizi tedbirli olmaya davet ediyoruz. Kaldırım ve kaldırım temizlikleri de hem çocuklarımızın okullara sağlıklı erişimi hem de insanımızın sosyal hayatı içindeki sağlıklı yaşamı açısından önemli hususlardan birisi."

Vali Özkan, genel asayişin sağlanmasında vatandaşlardan aldıkları desteğe teşekkür ederek trafik güvenliği konusunda da uyarılarda bulundu: "Trafik kazaları da zaman zaman canımızı yakmaya devam ediyor. İnsanımızı trafik kurallarına uymaya, seyahat esnasında emniyet kemeri takmaya davet ediyorum."

Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadelede emniyet ve jandarma ile saha çalışmalarının süreceğini belirten Özkan, okul çevresi ve öğrenci yurtlarındaki tedbirlerin artırılarak devam edeceğini ifade etti. Konuşmasını, "İnşallah bol, bereketli, gelecek sene inşallah suların gözelerden, çeşmelerden bolca aktığı bir yıl olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum" sözleriyle sonlandırdı.

