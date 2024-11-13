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Yozgat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:36
Yozgat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Yozgat'ta Feci Kaza: Üç Canı Aldı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs ile D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobil, Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkisinde çarpıştı.

Kaza Anında Olay Yerinde Yaşananlar

Olayın ardından, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki M.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Kazanın ardından, yaralanan toplam 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki otomobil sürücüsü D.D. ile yolcu P.B. da Sorgun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazanın sebebi ve detayları hakkında incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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