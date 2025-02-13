Yozgat'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Yozgat'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan kötü hava şartlarının eğitim üzerinde etkili olacağı belirtildi.

Hangi İlçeler Eğitimden Etkilendi?

Açıklamada, Yozgat merkeziyle birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

İdari İzin Uygulamaları

Valilik, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ve kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle birlikte okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin 13 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

Diğer İlçeler İçin Durum Değerlendirmesi

Eğitim öğretime ara verilmeyen diğer ilçelerin ise yağış durumuna göre münferit olarak karar alacakları bildirildi.