Yozgat'ta park halindeki Opel yandı: 66 AAK 626 kullanılamaz hale geldi

Yozgat Cezaevi TOKİ mevkiinde park halindeki 66 AAK 626 plakalı Opel, motor kısmından başlayan yangında kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 00:42
Cezaevi TOKİ mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yozgat'ta Cezaevi TOKİ mevkiinde park halinde bulunan 66 AAK 626 plakalı Opel marka otomobilin motor bölümünden alev ve duman yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

