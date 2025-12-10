Yozgat'ta park halindeki Opel yandı: 66 AAK 626 kullanılamaz hale geldi

Cezaevi TOKİ mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yozgat'ta Cezaevi TOKİ mevkiinde park halinde bulunan 66 AAK 626 plakalı Opel marka otomobilin motor bölümünden alev ve duman yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

