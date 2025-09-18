Yozgat'ta "Şehadetin Başladığı Noktadan Sonsuzluğa" Sergisi Açıldı

Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğinde şehit kıyafetleri, eşyaları ve fotoğrafların yer aldığı "Şehadetin Başladığı Noktadan Sonsuzluğa" sergisi açıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:30
19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehitlerin anılarına saygı sergisi

Yozgat'ta, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, şehitlerin kıyafetleri, kullandıkları özel eşyalar ve çeşitli fotoğrafların yer aldığı "Şehadetin Başladığı Noktadan Sonsuzluğa" adlı serginin açılışı yapıldı.

Sergi, Eski Askerlik Şubesi binasında ziyarete sunuldu. Açılış kurdelesini; İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit yakınları ve gaziler birlikte kesti.

Arif Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin yarın akşama kadar gezilebileceğini söyledi. Topal, etkinliği Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile birlikte düzenlediklerini belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını, anılarını ve eşyalarını sergiledik. Tüm Yozgatlıları sergimize davet ediyorum." dedi.

Gökay Açıkgöz ise serginin kentte ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin çocukluklarından itibaren kullandıkları eşyaları yakınlarından emanet alarak sergiledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergide yer alan şehit kıyafetleri, özel eşyalar ve fotoğraflar şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi.

