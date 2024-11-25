Yozgat'ta 'Şiddete Hayır Durağı' Hizmete Girdi

Yozgat'ta 'Şiddete Hayır Durağı' Açıldı

Yozgat, önemli bir adımı daha atarak "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında 'Şiddete Hayır Durağı''nı hizmete sundu. Yozgat Valiliği'nin öncülüğünde, Yozgat Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen projede, Adnan Menderes Bulvarı'nda kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan uyarıcı afişlerle süslenmiş bir otobüs durağı oluşturuldu.

Vali Özkan: 'Farkındalık Oluşturacağız'

Durağın açılışında konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, kadına yönelik şiddeti önlemek için toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Özkan, "İstiyoruz ki şiddet olmasın ama maalesef ki karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz." diyerek bu tür projelerin devam edeceğinin altını çizdi.

Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi