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Yozgat'ta 'Şiddete Hayır Durağı' Hizmete Girdi

Yozgat'ta 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Şiddete Hayır Durağı' açıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:23
Yozgat'ta 'Şiddete Hayır Durağı' Hizmete Girdi

Yozgat'ta 'Şiddete Hayır Durağı' Açıldı

Yozgat, önemli bir adımı daha atarak "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında 'Şiddete Hayır Durağı''nı hizmete sundu. Yozgat Valiliği'nin öncülüğünde, Yozgat Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen projede, Adnan Menderes Bulvarı'nda kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan uyarıcı afişlerle süslenmiş bir otobüs durağı oluşturuldu.

Vali Özkan: 'Farkındalık Oluşturacağız'

Durağın açılışında konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, kadına yönelik şiddeti önlemek için toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Özkan, "İstiyoruz ki şiddet olmasın ama maalesef ki karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz." diyerek bu tür projelerin devam edeceğinin altını çizdi.

Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Açılışın ardından gerçekleşen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Programa, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yozgat'ta, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Şiddete Hayır...

Yozgat'ta, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Şiddete Hayır Durağı" açıldı. Yozgat Valiliği öncülüğünde Yozgat Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Adnan Menderes Bulvarı'nda kadına şiddetle mücadeleyle ilgili uyarıcı afişlerle donatılan otobüs durağına, "Şiddete Hayır Durağı" adı verildi.

Yozgat'ta, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Şiddete Hayır...

Yozgat'ta, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Şiddete Hayır Durağı" açıldı. Yozgat Valiliği öncülüğünde Yozgat Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Adnan Menderes Bulvarı'nda kadına şiddetle mücadeleyle ilgili uyarıcı afişlerle donatılan otobüs durağına, "Şiddete Hayır Durağı" adı verildi.

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