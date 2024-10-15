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Yozgat'ta Terör Operasyonu: İki PKK/KCK Şüphelisi Tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda PKK/KCK üyeliğiyle suçlanan iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:13
Yozgat'ta Terör Operasyonu: İki PKK/KCK Şüphelisi Tutuklandı

Yozgat'ta PKK/KCK Üyelerine Operasyon

Yozgat'ta güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, iki terör örgütü PKK/KCK üyesi tutuklandı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek amacıyla yapıldı.

Şüphelilerin Yakalanması

Operasyon sırasında, Suriye uyruklu A.E. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Adalet Süreci Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar. Bu tür operasyonların, terörle mücadele kapsamında devam edeceği vurgulanıyor.

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