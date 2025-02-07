Yozgat'ta Trafik Işıkları 'Aile Yılı' İçin Yanıp Sönüyor

Yozgat Trafik Işıkları Aile Mesajı Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Yozgat'ta yapılan uygulama dikkat çekiyor.

Trafik ışıkları, ailenin önemine vurgu yapan ifadelerle yanıp sönüyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ailemiz Güvencemiz Projesi" kapsamında, trafik sinyalizasyon sistemlerinde farklı mesajlar yer alıyor.

Mesajlar Ne Anlama Geliyor?

Proje çerçevesinde bir kavşağa yerleştirilen trafik ışıklarında:

Kırmızı ışıkta "2025 Aile Yılı"

"2025 Aile Yılı" Sarı ışıkta "Ailemiz"

"Ailemiz" Yeşil ışıkta "İstikbalimiz ve güven"

Bu uygulamanın Yozgat’taki diğer trafik ışıklarına da yayılacağı belirtildi.

Vali Yardımcısından Açıklamalar

Programda konuşan Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, projeye Yozgat Belediyesinin ve İl Emniyet Müdürlüğünün destek verdiğini belirtti. Halim, "Aile Yılı"na özel farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini ve "Aile ortak noktamızdır, aile güvencemizdir" sloganıyla hayata geçirilen projede bu sloganların trafik ışıklarına işlendiğini ifade etti. Halim, "Bundan sonra Yozgat'ta trafik ışıkları yandığında sürücülerimiz bu ifadelerle karşılaşacaklar." dedi.

Ailenin Önemi Vurgulandı

Etkinlik kapsamında sürücülere ailenin önemi hakkında bilgilendirmeler de yapıldı. Bu uygulama, Yozgat'ta ailenin değerine dikkat çekerek toplumsal bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Yozgat'ta trafik ışıkları, ailenin önemini anlatan ifadelerle yanıp sönüyor. Proje kapsamında bir kavşakta bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışığa "2025 Aile Yılı", sarı ışığa "ailemiz", yeşil ışığa da "istikbalimiz" veya "güvendir" ifadeleri yazıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Yozgat'ta trafik ışıkları, ailenin önemini anlatan ifadelerle yanıp sönüyor. Proje kapsamında bir kavşakta bulunan trafik sinyalizasyon sistemlerindeki kırmızı ışığa "2025 Aile Yılı", sarı ışığa "ailemiz", yeşil ışığa da "istikbalimiz" veya "güvendir" ifadeleri yazıldı.