Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası Sonucu Can Kaybı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay, M.Ç. yönetimindeki 38 AJB 587 plakalı otomobilin Sarıkaya-Boğazlıyan kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza sonrasında olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, otomobilde bulunan A.R.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü M.Ç. ise Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir Öğrencinin Hayatını Kaybetmesi

Yaşamını yitiren A.R.B.'nin, Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olduğu öğrenilirken, kazanın detayları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.