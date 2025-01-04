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Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:35
Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. M.Ş. yönetimindeki 06 CEH 953 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Yozgat kara yolu üzerinde, Arifoğlu köyü mevkisinde devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan M.Ş.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, sürücü...

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, sürücü...

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.

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