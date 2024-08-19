Yozgat'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı

Yozgat'ta Korkunç Trafik Kazası

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 8 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Kazada Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, H.B.C. yönetimindeki 66 AN 486 plakalı pikap, E-88 kara yolu Saraykent kavşağında S.T. idaresindeki 66 ACU 443 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza Sonrası Gelişmeler

Kazanın ardından yaralanan sürücüler ile birlikte araçlardaki 6 kişi, Yozgat'ın Saraykent ve Sorgun ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.