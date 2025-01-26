Yozgat'ta Üst Geçidine Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Yozgat'ta Kaza: Üst Geçide Çarpan Otomobil 4 Yaralı

Yozgat'ta, Ankara Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, Şehit Mehmet Turan üst geçidinin ayağına çarptı. O.İ. yönetimindeki 19 EK 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, sürücü O.İ. ile araçta bulunan D.C.K, H.S. ve H.C.Ş. yaralanarak ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından yol güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde yönetti.

Yozgat'ta otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.