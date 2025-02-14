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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:56
Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede, özel harekat destekli olarak 8 ekip ve 48 personelden oluşan bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.A, C.Ü, M.K. ve S.T. isimli zanlılar yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, toplamda 251 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, C.Ü. ve M.K. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı....

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 251 sentetik ecza hap ele geçirildi.

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