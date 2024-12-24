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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:54
Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, toplamda 2 bin 544 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Narkotik ekipleri, il dışından Yozgat'a uyuşturucu sevk edileceğini tespit ettikten sonra harekete geçti. Yapılan başarılı operasyonda şüpheliler K.D, F.Y, F.İ, H.K.E, N.B. ve A.E.B. olarak belirlendi.

Ele geçirilen sentetik ecza ile birlikte şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Bu operasyon, Yozgat'taki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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