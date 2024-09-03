Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Yozgat'ta Uyuşturucu Baskını
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilin yakıt deposunda gizli 12 kilograma yakın esrar maddeyi taşırken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Olayın Gelişimi
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün il dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda durdurulan bir otomobilde, detaylı arama gerçekleştirildi.
Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde
Yapılan incelemelerde, otomobilin yakıt deposunda 31 paket halinde toplamda 12 kilo 888 gram esrar bulundu. Şüpheliler M.D. (32) ve B.D. (36) emniyete götürülerek sorgulandı.
Adli Süreç
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Emniyet müdürlüğünün çalışmaları ile uyuşturucu madde zırhı bükülmeye çalışılıyor. Bu tür operasyonların devam edeceği bildiriliyor.