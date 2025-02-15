Yozgat'ta Voleybol Takımından Geri Dönüşüm Mesajı: Poşet Forma ile Maça Çıktılar

Plastik Kirliliğine Dikkat Çektiler

Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Voleybol Takımı, "geri dönüşüm" ve "sıfır atık" konularına dikkat çekmek için dikkat çekici bir adım attı. Takım, kurumlar arası voleybol turnuvasında sahaya, poşetten yaptıkları formalarla çıktı.

Özel Mesajlarla Dolu Formalar

Turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yozgat’taki Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlendi. Turnuvaya katılan takım, poşet formalarıyla birlikte, "Başka Yozgat yok", "Gelecek geri dönüşümde", "Sokaklar çöp yeri değil evimizdir", "Geri dönüşüm sonsuz gelecek", "Çevre şimdi bize, yarın size emanet" gibi çarpıcı mesajlar yazdırdı.

Isınırken Farkındalık Yaratıldı

Karşılaşma öncesi, "plastik bidonla" ısınma hareketleri yapan oyunculara, rakip takım ve hakemler de destek vererek poşet forma giydi. Bu yaratıcı davranış, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Amacımız Plastik Kirliliğine Dikkat Çekmek

Maç sonrası, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ahmet Fidan, turnuvaya geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Fidan, "Farkındalık oluşturmak ve plastiğin zararlarına dikkat çekmek için plastik bidonla antrenman da yaptık" dedi.

Sıfır Atık Projesine Destek

Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet Şube Müdürü Metin İnci de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından desteklenen "Sıfır Atık" projesine dikkat çekmek için bu organizasyonu yaptıklarını ifade etti.

Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Voleybol Takımı, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında sahaya poşetten yaptıkları formayla çıktı. Turnuva öncesi hazırlıklarını yapan takımın formalarına "Başka Yozgat yok", "Gelecek geri dönüşümde", "Sokaklar çöp yeri değil evimizdir", "Geri dönüşüm sonsuz gelecek", "Çevre şimdi bize, yarın size emanet" mesajları yazıldı.

Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Voleybol Takımı, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında sahaya poşetten yaptıkları formayla çıktı. Turnuva öncesi hazırlıklarını yapan takımın formalarına "Başka Yozgat yok", "Gelecek geri dönüşümde", "Sokaklar çöp yeri değil evimizdir", "Geri dönüşüm sonsuz gelecek", "Çevre şimdi bize, yarın size emanet" mesajları yazıldı.