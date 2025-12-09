Yozgat'ta Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Kadar Düştü

Yozgat'ta Yoğun Sis Kent Merkezi ve Yüksek Kesimleri Etkiledi

Yozgat’ta etkili olan yoğun sis kent adeta masalsı bir görüntüye büründü.

Kent merkezinde ve özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığı 5 derece olarak ölçüldü, bu durum sürücülere zorlu anlar yaşattı.

Sürücülerden tedbir çağrısı

Sabah işe geliş yolculuğunu anlatan Gökhan Güngör, sisin etkisine dikkat çekerek, "Sabah işe gelirken Çamlık ve tüm yollar her taraf sis altındaydı. Arabalarımızla mesafeyi uzun tutalım. Farlarımızı yakalım, dikkat edelim, sağlığımız bizim için çok önemlidir" dedi. Güngör, özellikle sabah saatlerinde trafikteki yoğunluğa karşı sürücülerin daha tedbirli olmasını istedi.

Taksici Ümit Köysüren de sisli havalarda artan kaza riskine vurgu yaptı. Köysüren, "Bu sisli havalarda şoförlerimizin daha dikkatli olmasını, takip mesafesini arttırmalarını, sis lambalarını kullanmalarını ve kışlık lastiklerine dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Artık ağır kış şartları başladı, kaza riskleri arttı. Bu nedenle tüm şoför esnaflarımızın ve sivil şoförlerimizin dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

