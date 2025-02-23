Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, 6 Yaralı

Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Kazası

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. M.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, plakası henüz belirlenemeyen bir araç olarak Ozan beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayın Detayları

Kaza ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Devrilen otobüsün sürücüsü M.T. ile birlikte araçta bulunan yolcular Y.K.K, Y.S, M.T, A.K ve E.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.