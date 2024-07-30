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Yozgat'taki Çiftçilere Cumhurbaşkanlığından 35 Milyon Lira Destek

Yozgat'ta dolu zararı sonrası çiftçilere toplam 35 milyon lira destek sağlandı. Vali Özkan'dan önemli açıklamalar.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:34
Yozgat'taki Çiftçilere Cumhurbaşkanlığından 35 Milyon Lira Destek

Yozgat'ta Doludan Etkilenen Çiftçilere Önemli Destek

Yozgat'ta, dolu nedeniyle ekili alanları zarar gören çiftçilere Cumhurbaşkanlığı tarafından toplam 35 milyon lira destek sağlandı.

Vali Özkan Açıklamalarda Bulundu

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki ekili alanların büyük bir kısmının sel ve dolu nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan, "Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığına bilgi verildi. Tarımsal zararın kısmen karşılanması adına Cumhurbaşkanlığı 35 milyon liralık ödenek aktardı. Bu tutar, çiftçilerimize zarar oranları ve ekili alan miktarına göre yakın bir zamanda hesaplarına aktarılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere Sigorta Uyarısı

Özkan, ayrıca çiftçilere de önemli bir uyarıda bulunarak, "Çiftçilerimizin arazilerini, tarımsal ve hayvansal üretimlerini sigortalatmaları büyük önem taşımaktadır. Her yıl bu tür felaketlerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle ekili alanların sigorta yapılmasını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

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