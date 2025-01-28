YSK Başkanı Ahmet Yener, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Bulundu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, basın fotoğrafçılarının en unutulmaz anlarını değerlendirmek ve ödüllendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yener'in katılımı, Yüksek Seçim Kurulu'nun toplumsal olayların ve haberleşmenin önemine verdiği değeri vurguluyor. Anadolu Ajansı'nın bu anlamda yaptığı çalışmalar, medya ve demokrasi ilişkisini güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.