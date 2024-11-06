YSK Başkanı Yener, ABD Seçimlerini Gözlemledi

YSK Başkanı Yener, ABD'de Seçim Sürecini Gözlemledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD'nin Washington kentinde gerçekleşen 2024 Başkanlık Seçimleri'ni gözlemleme fırsatı buldu. Yener, seçimlerin rahat ve demokratik bir ortamda ilerlediğini belirtti.

Gözlemler ve Değerlendirmeler

Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 Kasım'dan bu yana ülkede olduklarını belirtti. 4 Kasım'da yapılan seçim sistemine dair sunumlar ve bilgilendirmelerle sürecin detaylarını öğrendiğini dile getirdi.

Gözlemlediği okullarda seçim sistemi hakkında detaylı bilgiler edindiklerini ifade eden Yener, "Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz," dedi.

Uluslararası Deneyimlerin Önemi

YSK olarak, uluslararası seçim gözlemleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yener, 2024 yılında Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, Gürcistan gibi ülkelerde de seçim gözlemlerinin yapılacağını vurguladı. Kazakistan, Kolombiya ve Polonya'daki uluslararası sempozyumlara katıldıklarını belirten Yener, bu deneyimlerin Türkiye'nin seçim sistemini geliştirme noktasında fayda sağlayacağını ifade etti.

Elektronik Oylama ve Gelecek Planları

Yener, ABD'de elektronik oylama sistemini yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunun altını çizerek, bu sistemin Türkiye için getirilerini ve götürülerini değerlendireceklerini kaydetti. Ayrıca, mevcut sistemlerin Türkiye'ye uygun olanlarının belirlenmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Ancak son kararın yasal düzenlemeler gerektirecek alanlar olduğunu ve parlamentonun tasdikine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

ABD'deki seçim süreçlerini yerinde izleyen Yener, sonuçların hem ABD'ye hem de dünyaya hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Bu konularda çalışmalara dönüşte başlayacağız" diye ekledi. Gözlemci heyetinde Türk YSK yetkililerinin yanı sıra Ukrayna, Hırvatistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan temsilcilerin de bulunduğu bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD'de yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri'ni gözlemlemek üzere bulunduğu Maryland'de, AA muhabirinin sorularını cevapladı. Yener, seçim noktalarını gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD'de yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri'ni gözlemlemek üzere bulunduğu Maryland'de, AA muhabirinin sorularını cevapladı. Yener, seçim noktalarını gezerek görevlilerden bilgi aldı.