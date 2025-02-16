YSK Başkanı Yener'den 75. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin 75. kuruluş yılı vesilesiyle önemli bir mesaj yayınladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:56
YSK Başkanı Yener'den 75. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 75. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin 75'inci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Yener, yayımladığı mesajda, YSK'nin, 16 Şubat 1950 tarihli ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile oluşturulduğunu ve günümüze kadar bir dizi aşamadan geçerek mevcut yapısına kavuştuğunu vurguladı. Ayrıca, 1961 Anayasası'nın seçimlerin genel yönetim ve denetimi başlıklı 75. maddesi ile YSK'nın anayasal bir kurum haline geldiğini hatırlattı.

Demokrasi Şöleni ve Katkılar

Yener, kuruluşundan bu yana YSK'nin yönettiği seçimlerde, kendisine tanınan anayasal yetkinin bir gerekliliği olarak seçim öncesi ve sonrası idari ve yargısal yetki ve görevlerini yerine getirdiğini belirtti. "1950 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm seçimlerde yer alan siyasi partiler, sandık kurullarında görev alan kamu görevlileri, siyasi parti temsilcileri ve oy veren vatandaşlarımızın katkısıyla 75 yıldır demokrasi şöleni devam etmektedir," dedi.

Uluslararası Başarılar ve Teşekkür Mesajı

YSK'nın seçim yönetimi ve seçimlere katılım oranları ile bir çok uluslararası ödüle layık görüldüğünü vurgulayan Yener, mesajında şunları kaydetti: "Kurul, en son 24 Ekim 2024 tarihinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen A-WEB 6'ncı Genel Kurulu'nda gerçekleşen ödül töreninde, 'Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü'ne layık görüldü."

Yener, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son seçimleri ile ikinci yüzyılının ilk seçimlerini gerçekleştiren Kurulun bir parçası olmanın gururu ile şahsım ve Kurulumuz adına kuruluşunun 75'inci yılında, süreç içerisinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Halen hayatta olan tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum. Vefat etmiş olanlara ise Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum," diyerek sözlerini sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO Müttefik Kara Komutanlığı Yeni Görevlerle Güçleniyor
2
Finlandiya Savunma Bakanı: Deniz Altı Kablolarına Yönelik Saldırılar Ciddi Bir Sınama
3
Merasim Sokak Saldırısının Üzerinden 9 Yıl Geçti: 29 Can Kayıplı Menfur Eylem
4
4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları Başvuruları Başladı
5
Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
6
Yeni Yerli Uydu Projesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Türkiye Gündeminde
7
Axios, 'Meksika Körfezi' Yerine 'Amerika Körfezi' İfadesini Kullanacak

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor