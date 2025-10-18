YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin Durdurma Talebini Reddetti

YSK, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun görüş talebi üzerine CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 15:10
YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin Durdurma Talebini Reddetti

YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin Durdurma Talebini Reddetti

Başkanvekili Ekrem Özübek kararı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ekrem Özübek, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebinin reddedildiğini bildirdi.

YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplandığını açıkladı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkanvekili Özübek, mahkemenin "daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına" yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na gönderildiğini söyledi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'den görüş talep ettiğini belirten Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Özübek, soru üzerine, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ekrem Özübek (solda), yarın yapılacak CHP 39. Olağan...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ekrem Özübek (solda), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebinin reddedilmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ekrem Özübek (solda), yarın yapılacak CHP 39. Olağan...

İLGİLİ HABERLER

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB Armoni Mızıkası, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
2
Uraloğlu: Antalya'ya 241 Milyar Liralık Yatırım, 11 Devam Eden Proje
3
Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile İstanbul'da Sıfır Atık Gündemiyle Görüştü
4
YÖK Başkanı Özvar: Üniversite Kampüslerinde Kişi Başına Karbon Emisyonu 493 kg'ye Düştü
5
Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı — 50 yıl 30 ay ceza alan şüpheli de var
6
Batman Kozluk'ta 3. "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali"
7
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)