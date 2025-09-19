YSK, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay İptal Talebini Reddetti

Başkan Ahmet Yener kararı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili iptal talebinin reddedildiğini bildirdi.

YSK'nin 15.30'da başlayan toplantısının ardından Yener, CHP kurultayının iptali istemine ilişkin kararı açıkladı.

Yener, "Yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisinin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Başvuru süreci şöyle gelişti: CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Başvurunun reddedilmesi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Ankara İl Seçim Kurulu, "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Bunun üzerine delege, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla itirazını YSK'ye taşıdı.

YSK'nin reddettiği bu karar, kurultayın planlandığı tarihte yapılmasının önünü açtı.