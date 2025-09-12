YSK, CHP'nin İstanbul kongre kararlarının gerekçesini açıkladı

Kurul, ilçe seçim kurullarının yetkisini sınırlı buldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerin durdurulması kararının kaldırılmasına ve CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddine ilişkin kararının gerekçesini tamamladı.

YSK, CHP'nin başvurusu üzerine 5 Eylül tarihinde Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarınca başlayan kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin verilen kararları tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırmış; il yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki itirazı ise reddetmişti.

Gerekçede, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 19, 20 ve 21'inci maddeleri hatırlatılarak, il ve ilçe teşkilatları ile kongre delegelerinin seçimlerinde seçim kurullarının görev ve yetkilerinin ayrıntılı şekilde düzenlendiği belirtildi.

Kurul kararında, YSK ve seçim kurullarının yönetim ve denetim faaliyetlerinin "seçim öncesi", "seçim günü" ve "seçim sonrası" olmak üzere üç safhaya ayrıldığına işaret edildi ve seçim kurullarının siyasi parti kongrelerinde sınırlı bir yetki kullandığı vurgulandı. Kararda, bu seçimlerde daha çok seçim günü ve seçim sonrası işlemleri yürüttükleri kaydedildi.

Gerekçeli kararda yer alan önemli tespitlerden biri de şudur: Kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listelerin onaylanması ve benzeri sınırlı konular dışında seçim günü öncesinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak seçim kurullarının yetkilendirilmediği açıktır.

YSK, 2820 sayılı Kanun ile parti tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığını; Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Bakırköy ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca alınan kararların tam kanunsuzluk hali oluşturduğunu bildirdi.

Kurul ayrıca, seçim öncesine ilişkin işlemlerde yetkili merciin adli yargı olduğunu ve alınan kararların uygulanmasının bunun 'yetki gaspı' olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.