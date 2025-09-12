YSK, CHP'nin İstanbul kongre kararlarının gerekçesini açıkladı

YSK, CHP'nin İstanbul'daki 5 ilçedeki kongrelerin durdurulmasına ilişkin kararları 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırdı; il yönetimi itirazı reddedildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:24
YSK, CHP'nin İstanbul kongre kararlarının gerekçesini açıkladı

YSK, CHP'nin İstanbul kongre kararlarının gerekçesini açıkladı

Kurul, ilçe seçim kurullarının yetkisini sınırlı buldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerin durdurulması kararının kaldırılmasına ve CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddine ilişkin kararının gerekçesini tamamladı.

YSK, CHP'nin başvurusu üzerine 5 Eylül tarihinde Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarınca başlayan kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin verilen kararları tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırmış; il yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki itirazı ise reddetmişti.

Gerekçede, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 19, 20 ve 21'inci maddeleri hatırlatılarak, il ve ilçe teşkilatları ile kongre delegelerinin seçimlerinde seçim kurullarının görev ve yetkilerinin ayrıntılı şekilde düzenlendiği belirtildi.

Kurul kararında, YSK ve seçim kurullarının yönetim ve denetim faaliyetlerinin "seçim öncesi", "seçim günü" ve "seçim sonrası" olmak üzere üç safhaya ayrıldığına işaret edildi ve seçim kurullarının siyasi parti kongrelerinde sınırlı bir yetki kullandığı vurgulandı. Kararda, bu seçimlerde daha çok seçim günü ve seçim sonrası işlemleri yürüttükleri kaydedildi.

Gerekçeli kararda yer alan önemli tespitlerden biri de şudur: Kongreye katılacak parti üyelerini belirleyen listelerin onaylanması ve benzeri sınırlı konular dışında seçim günü öncesinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak seçim kurullarının yetkilendirilmediği açıktır.

YSK, 2820 sayılı Kanun ile parti tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığını; Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Bakırköy ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca alınan kararların tam kanunsuzluk hali oluşturduğunu bildirdi.

Kurul ayrıca, seçim öncesine ilişkin işlemlerde yetkili merciin adli yargı olduğunu ve alınan kararların uygulanmasının bunun 'yetki gaspı' olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Ağıralioğlu Bitlis'te: Anahtar Parti İl Başkanlığı Açıldı
7
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak