YSK'dan oy pusulası dezenformasyonuna ilişkin açıklama yapıldı

YSK, birleşik oy pusulasında yer alan siyasi partilerin sıralamasının her seçimde değiştiği belirtildi. YSK, birleşik oy pusulasında siyasi partilerin yerlerinin kura çekimiyle belirlenmesinde bir siyasi partinin her seçimde aynı sırayı aldığı ve kura çekiminde birinci sırayı alan siyasi partinin usulsüz bir şekilde seçildiği iddialarını açıklığa kavuşturdu.

YSK Başkan ve Üyelerinin yanında, kurulun her toplantısına katılmak zorunda olan 6 siyasi parti temsilcisi, seçime girebilecek 35 siyasi partinin temsilcisi ve çok sayıda gazeteci ve muhabirin izlediği, 20 civarında yayın kuruluşunun sabit ve hareketli kameralarla kaydettiği bir ortamda kura çekimi yapıldığı, tutanağa hiçbir itiraz gelmediği açıklandı.

Açıklamada, kura çekimi sırasında basın mensuplarının salonun her köşesinde olduğu ve her yönden görüntü kaydettiği belirtilerek, şunlar söylendi:

'Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın-yayın mensupları, gerek YSK Üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00 – 14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi hâlinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir.'

Açıklamada, ayrıca, birleşik oy pusulasında yer alan siyasi partilerin sıralamasının her seçimde değiştiği belirtildi. Buna göre, 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan seçimlerde Demokratik Halk Partisi, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan seçimlerde Sosyaldemokrat Halk Partisi, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan seçimlerde Hür Dava Partisi ve 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Saadet Partisi birinci sırada yer aldı.