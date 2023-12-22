YSK'dan yeni adım: Seçim verilerini partiler anlık takip edebilecek

Seçim sonuçlarının anlık paylaşımı için Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilere yönelik bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre, seçime giren siyasi partiler, YSK'nın kurduğu paylaşım sistemine güvenli bir şekilde erişebilecek. Böylece, Türkiye'nin her yerinden sisteme yüklenen oy pusulalarının görüntüleri, siyasi partiler tarafından izlenebilecek.

Siyasi partiler, seçim sonuçlarını anlık olarak görebilmek için Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin almak zorunda. YSK, bu izin için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne başvurulması veya Siyasi Parti Portalı'ndan talep edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, siyasi partilerin kendi bilişim sistemlerini ve güvenlik önlemlerini tamamlaması gerektiğini vurguladı. Her bir siyasi partiden 10 kişi, YSK'nın kurduğu anlık paylaşım sistemine erişebilecek. YSK, aynı zamanda, siyasi partilerin aday belirleme yöntemlerine ilişkin bir genelge daha yayınladı. Buna göre, seçime girecek siyasi partiler, 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar, hangi seçim bölgelerinde ve hangi kurallara göre adaylarını seçeceklerini YSK'ya bildirmek zorunda.