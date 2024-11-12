YSK'den Elektronik Seçim İddialarına Yanıt

YSK'den Elektronik Seçim Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt içindeki seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile alakalı herhangi bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.

Elektronik Oylama İddiaları

Basın ve sosyal medya organlarında yer alan iddialara yanıt veren YSK, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen seçimlerin izlenmesine yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekti. Kurul, Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunduğunu belirtmektedir. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerin de yerinde takip edildiği hatırlatıldı.

Seçim Kanunu Hükümleri

Açıklamada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun çerçevesinde yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy kullanma imkanına sahip olduğunu ve YSK'nın bu konuda gerekli teknik altyapıyı kurma yetkisine sahip olduğunu ifade edildi. Ancak, bu düzenlemenin yurt içinde gerçekleştirilen seçimler için geçerli olmadığı vurgulandı.

YSK'nın açıklamasında yer alan şu ifadeler dikkat çekti: "Yurt içinde gerçekleşen hiçbir seçim türü için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışma da söz konusu değildir."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.