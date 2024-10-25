YSK, Dünya Seçim Organları Birliği'nden Şeffaflık Ödülü Aldı

YSK'ya Dünya Seçim Organları Birliği'nden Ödül

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilen Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) 6. Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 'Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü' ile onurlandırıldı. Ödülü YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Serdar Mutta teslim aldı.

İzlenimler ve Değerlendirmeler

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yener, diğer ülkelerin seçim kurulu temsilcileriyle karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığına dikkat çekerek, Türkiye'ye döndüklerinde edindikleri izlenimleri YSK ile paylaşacaklarını ifade etti. Yener, seçim sisteminin mükemmelleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Katılım Oranları ve Demokrasi Vurgusu

Türk halkının sandığa katılım oranının diğer ülkelerle kıyaslandığında çok yüksek olduğunu belirten Yener, bu oranın genellikle yüzde 80 civarında olduğunu, diğer ülkelerde ise genelde yüzde 40 ile 50 arasında değiştiğini kaydetti. Bu durumun, Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını gösterdiğini vurguladı.

Mükemmel Seçim Sistemi

A-WEB toplantısında, seçim sistemleri ve yapay zeka üzerine yapılan sunumlar hakkında bilgi veren Yener, "Burada edindiğimiz izlenimlere dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'de mükemmel bir seçim sistemi var," dedi. Bunun yanı sıra, bir sonraki A-WEB Genel Kurul Toplantısı'nın Filipinler'de gerçekleşeceğini hatırlatarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerinin altını çizdi.

Elektronik Oylama Sistemine Dikkat

YSK üyesi Serdar Mutta ise, Türk halkının demokrasiye olan inancının yüksek seviyede olduğunu ve Türkiye'deki seçim sisteminin diğer ülkelere göre çok daha sağlıklı ve işlevsel olduğunun altını çizdi. Ayrıca, A-WEB toplantısına katılan ülkelerin mevcut elektronik oylama sistemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) 6. Genel Kurul'unda Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), "Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü" verildi. Törende, YSK adına ödülü YSK Başkanı Ahmet Yener (solda) ve YSK Üyesi Serdar Mutta (sağda) aldı.