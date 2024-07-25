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YTB, 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ni Gerçekleştirdi

YTB, Türkiye Bursları kapsamında uluslararası öğrencilerin mezuniyet törenini Ankara'da düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:31
YTB, 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ni Gerçekleştirdi

YTB, 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ni Gerçekleştirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Ankara’da büyük bir mezuniyet töreni düzenledi. Tören, Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Törende Bulundu

Mezuniyet etkinliğine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız katıldı. Ayrıca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, ve Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq da törende yer aldı.

Öğrencilerden Duygusal Mesajlar

Tören, burs programının tanıtıldığı bir film gösterimiyle başladı ve öğrencilerin duygu dolu konuşmalarıyla devam etti. Öğrencilerden Seljan Jahangirova, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmanın gururunu yaşadığını dile getirirken, başarılarını kaybettiği arkadaşlarına ithaf eden Osama Hindi, sevinç ve hüzün arasında bir denge kurdu.

Geleceğe Yönelik Vizyon ve Öneriler

Bakan Yardımcısı Çam, öğrencilere Türkiye’deki hatıralarını koruma tavsiyesinde bulunarak, ülkelerinin ve ailelerinin üzerlerine düştüğü maddi ve manevi desteklerin önemini vurguladı. Çam, Türkçe öğrenmenin öğrencilerin kariyerinde önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin Uluslararası Rolü

YTB Başkanı Eren, Türkiye Bursları'nın, Türkiye'nin uluslararası alandaki en büyük başarılarından biri olduğunu belirtti. Eren, dünya genelinden gelen 2,800'den fazla öğrenci ile buluşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısında dünya genelinde ilk 10’da yer aldığını ve bu başarıyı artırmak için herkesin sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı. Mezuniyetin ardından öğrencilerin sertifikaları takdim edildi.

Türkiye Bursları'nın Amacı

Türkiye Bursları, dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sunarak yüksek öğrenim burslarıyla desteklemeyi amaçlayan bir programdır. Bu program, Türkiye ile diğer ülkeler arasında işbirliği gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Uluslararası öğrenciler için ilerleyen dönemlerde İstanbul ve Konya'da da mezuniyet törenleri düzenlenmesi planlanıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda 2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

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