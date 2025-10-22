YTB 5. Uluslararası Öğrenci Ödülleri: 22 ülkeden 36 öğrenci ödül kazandı

YTB'nin 5. Uluslararası Öğrenci Ödülleri'nde 22 ülkeden 36 öğrenci, 5 ana ve 12 alt kategoride 883 başvurudan seçilerek ödül aldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 18:12
YTB 5. Uluslararası Öğrenci Ödülleri töreni gerçekleştirildi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği 5. Uluslararası Öğrenci Ödülleri töreninde, farklı alanlardan yarışmaya katılan öğrenciler ödüllerini aldı. Törene YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, yabancı misyon temsilcileri, uluslararası öğrenciler ve davetliler katıldı.

Turus: Türkiye Bursları ve uluslararası öğrenci vizyonu

Konuşmasında Türkiye Bursları Programı'nın 2012'de YTB'ye tevdi edildiğini hatırlatan Turus, programın yoğun çalışmalarla sistematik bir yapıya kavuşturulduğunu belirtti. Turus, dünyanın dört bir yanından öğrencilerin Türkiye'ye getirildiğini, ülkenin önde gelen üniversitelerine yerleştirildiklerini ve barınma dahil eşdeğer hizmetlerin sağlandığını vurguladı.

Bu vizyonun asli sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Turus, burs programlarının amacına ulaştığını; öğrencilerin sahnede sergiledikleri performanslarla kültür, sanat ve edebiyat alanında paydaşı olduklarını aktardı.

Turus ayrıca kültür, sanat, edebiyat ve sporun uluslararası acıları dindirmede, daha adil bir dünya kurmada hayati rol oynadığını belirterek, medeniyet anlayışlarını "inşa eden" ve "yıkmayan" bir yaklaşım olarak tanımladı ve uluslararası öğrencilere sağlanan altyapıdan duyduğu gururu dile getirdi.

Ödüller, kategoriler ve kazananlar

Törende 5 ana kategori ve 12 alt kategori yer aldı. Ana kategoriler: edebiyat, kültür ve sanat, medya ve iletişim, proje ve Birlikte Başardık Hikaye Yarışması şeklinde belirlendi. Alt kategoriler ise şiir, hikaye, ebru, hat, tezhip, enstrüman icra, belgesel, kısa film, fotoğraf, sosyal etki (gönüllülük), en iyi girişimcilik fikri ve Birlikte Başardık Hikaye Yarışması alanlarından oluştu.

Toplam 883 başvuru alınan yarışmada, uzman değerlendirme süreci sonucunda 22 ülkeden 36 başvuru ödüle değer bulundu. Ödül kazanan öğrenciler arasında Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Filistin, Fas, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Somali, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen gibi ülkelerden temsilciler yer aldı.

