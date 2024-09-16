YTB Başkanı Eren'den Almanya'daki Trajik Yangın Üzerine Açıklama

YTB Başkanı Eren'den Yangın Talebi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'da meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden iki Türk vatandaşı için derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yangının Araştırılması Gerekiyor

Eren, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." diyerek, olayın kapsamlı bir şekilde araştırılmasını talep etti.

Eren, "Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmemesi, bu trajik olayın daha titiz bir incelemeye tabi tutulmasını gerektiriyor. Geçmişte yaşanan benzer acı olaylardan çıkaracağımız dersler var. Sorumluların bir an önce bulunması ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Tük Toplumuna Başsağlığı

Almanya'daki Türk toplumuna da baş sağlığı dileyen Eren, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Olayın Detayları

Olay, Almanya'nın Eberswalde kentinde, bir evde meydana geldi. Yangında Türk bir anne ve 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Yangının çıkış yaptığı binanın alt katında bir döner dükkanının olduğu bildirildi.