YTB Başkanı Eren'den Kosova'daki Gözaltıya Sert Tepki

YTB Başkanı Eren, Kosova'daki Gözaltıya Sert Tepki Gösterdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Eren, X hesabından yaptığı paylaşımda, Damka'nın gözaltına alınmasının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kosova’da 9 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde yaşanan tartışmalar sonrasında bu durumun gerçekleştiğini büyük bir teessürle öğrendim" ifadesini kullandı.

Kardeş Kosova'nın iç huzuru ve barış ortamının korunmasının, soydaşların refah ve güvenliği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Eren, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve Kosova Türklerinin huzurunun korunması temennisindeyim. Dost ve kardeş Kosova’ya her zaman ve zeminde desteğimiz devam edecek," dedi.

Damka ve bir aile üyesinin "tehdit ve saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındığı ve yasalar gereği savcının talebi üzerine 48 saatlik gözaltı süresi kararı alındığı bildirilmişti.