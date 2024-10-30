YTB'de 'Afrika'nın Geleceği' Paneli Gerçekleşti

YTB'de 'Afrika'nın Geleceği' Paneli Düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "Afrika'nın Geleceği" temalı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, kıtanın geleceğine dair önemli tartışmalar yapıldı.

Yusuf Özhan'dan Önemli Açıklamalar

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, panelde yaptığı konuşmada, "Sömürgeciliğin yol açtığı yıkımın ortadan kaldırılması açısından..." ifadesini kullandı. Özhan, Afrika'nın geleceğinin, geçmişten gelen yaraların iyileştirilmesiyle daha parlak olabileceğine dikkat çekti.

Panel, katılımcıların çeşitli perspektiflerle Afrika'nın sorunları ve çözüm önerilerine dair görüş bildirmesi açısından zengin bir içerik sundu. YTB'nin düzenlediği bu etkinlik, Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, "Afrika'nın Geleceği" konulu panel düzenlendi. YTB'deki panele, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (sağda) ve Milli Savunma Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Özkan (ortada) konuşmacı olarak katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, "Afrika'nın Geleceği" konulu panel düzenlendi. YTB'deki panele, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (sağda) ve Milli Savunma Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Özkan (ortada) konuşmacı olarak katıldı.