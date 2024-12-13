YTB, KATİP Programı ile Dünya Çapında Diplomatlara Türkçe Öğretiyor

YTB'den KATİP Programı ile Dil Fırsatı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP), dünyanın dört bir yanından diplomatlara 8 ay boyunca Türkçe öğrenme fırsatı sunuyor.

KATİP Programının Detayları

YTB'nin resmi açıklamasına göre, KATİP programı, farklı ülkelerden gelen kamu görevlileri, diplomatlar, akademisyenler ve araştırmacılara Türkçe ve Türk kültürünü keşfetme imkanı tanıyor. Program kapsamında tanınmış eğitimciler tarafından yapılan seminerler, Türkiye'nin farklı bölgelerine düzenlenen kültürel geziler, Türk sanatlarını inceleyen atölye çalışmaları, geleneksel spor aktiviteleri ve kurumsal ziyaretlerle katılımcılara zengin bir içerik sunulmakta.

2024-2025 Dönemi Katılımcıları

2024-2025 dönemi için 18 ülkeden 19 katılımcı programda yer almayı başardı. Katılımcılar, YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya gelerek kurum ziyaretinde bulundular.

10 Yılda 195 Katılımcı

Başkan Eren, bu yılki eğitimlerin başladığını vurgulayarak, 2014-2024 yılları arasında 81 farklı ülkeden 195 katılımcıya Türkçe öğrenme imkanı sağlandığını açıkladı. Eren, katılımcılara Türk dili ve kültürüyle dolu bir eğitim süreci diledi.

YTB'nin KATİP programı ile dünya genelindeki diplomatlar, Türkçe öğrenerek hem dil becerilerini geliştirecek hem de Türk kültürüyle ilgili derin bir anlayış kazanacaklar.