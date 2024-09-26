YTB, Köstence'de 'Bir Zamanlar Dobruca' Kitabını Tanıttı

YTB'den Önemli Bir Yayın Tanıtımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlediği etkinlikte, Kırım Tatar Milli Hareketi'ni ele alan 'Bir Zamanlar Dobruca: İki Dünya Savaşı Arası Kırım Tatar Milli Hareketi' adlı kitabı tanıttı.

Kitapta Neler Var?

Eser, iki dünya savaşı arasındaki dönemde Kırım Tatar Milli Hareketi'nin tarihi ve kültürel mirasını detaylandırarak okuyuculara sunuyor. Kitabın içine yerleştirilen dönemsel fotoğraflar, içeriği zenginleştiren önemli belgeler arasında yer alıyor.

Başkan Eren'den Açıklamalar

YTB Başkanı Abdullah Eren, programda yaptığı konuşmada, yayımlanan bu tür eserlere verdikleri önemli desteği vurgulayarak, "Soydaşların kültürel miraslarını korumalarına yardımcı olan projeler, bizim için büyük bir heyecan kaynağıdır," dedi. Eren, eserin, başta Balkanlar olmak üzere farklı coğrafyalardaki akraba topluluklarla ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Tarihi Süreç ve Sürgün Konusu

Eren, Kırım Tatarlarının geçmişteki varoluş mücadelesinin ve çektiği acıların hafızalarda canlı tutulması gerektiğini ifade etti. 1944 Kırım Tatar Sürgünü Sözlü Tarih Çalışması gibi projelerle, tarihin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Romanya-Türkiye İlişkileri

Eren, Türkiye ile Romanya arasındaki dostluk bağlarının sadece siyasi ilişkilerden ibaret olmadığını, halklar arasındaki tarihi bağlara dayandığını aktardı. YTB olarak gerçekleştirdikleri Türkiye Bursları programı ile bu bağları eğitim alanına taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Rumence ve İngilizce olarak hazırlanan "Bir Zamanlar Dobruca: İki Dünya Savaşı Arası Kırım Tatar Milli Hareketi" kitabının tanıtımı yapıldı. YTB tarafından hazırlanan kitabın tanıtım programı, Romanya'nın Köstence şehrindeki Köstence Ovidius Üniversitesinde düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Rumence ve İngilizce olarak hazırlanan "Bir Zamanlar Dobruca: İki Dünya Savaşı Arası Kırım Tatar Milli Hareketi" kitabının tanıtımı yapıldı. YTB tarafından hazırlanan kitabın tanıtım programı, Romanya'nın Köstence şehrindeki Köstence Ovidius Üniversitesinde düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Rumence ve İngilizce olarak hazırlanan "Bir Zamanlar Dobruca: İki Dünya Savaşı Arası Kırım Tatar Milli Hareketi" kitabının tanıtımı yapıldı. YTB tarafından hazırlanan kitabın tanıtım programı, Romanya'nın Köstence şehrindeki Köstence Ovidius Üniversitesinde düzenlendi.