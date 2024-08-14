YTB'nin KATİP Programı 2024-2025 Dönemi İçin Başvurular Başladı

2024-2025 Dönemi KATİP Programı Başvuruları Açıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) için başvuru süreci başladı. Bu program, 2024-2025 dönemi için katılımcılarını bekliyor.

KATİP ile Hedef ve Fırsatlar

YTB'nin açıklamalarına göre KATİP, yabancı kamu görevlileri, diplomatlar, akademisyenler ve araştırmacılara Türkçe öğrenmeleri ile Türkiye hakkında bilgi sahibi olmaları için önemli bir fırsat sunmaktadır. Programa katılanlara Türkçe dil eğitimi, aylık burs, gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama ve kültürel faaliyetler sağlanacaktır.

Program Detayları

8 ay sürecek olan program, Ankara'da gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) A1 seviyesinden başlayarak başarıyla tamamladıklarında B2 seviyesinde sertifika kazanma hakkına sahip olacaklardır. Programda ders ve etkinliklere katılımda %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Başvuru Şartları

Programa başvurmak isteyen kamu görevlilerinin en az 3 yıllık ilgili iş tecrübesine sahip olmaları ve tercih olarak yüksek lisans ya da doktora diploması edinmeleri beklenmektedir. Akademisyenlerin ise bir üniversite veya araştırma merkezinde çalışıyor olmaları ve tercih edilmesi durumunda yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, adayların 1 Ocak 2024 itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları, yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları ve daha önce Türkiye Bursları kapsamındaki burslardan faydalanmamış olmaları koşulları aranmaktadır.

Başvuru Süreci

Başvurular, 2 Eylül 2024 tarihine kadar Türkiye Bursları Başvuru Sistemi (TBBS) üzerinden gerçekleştirilebilir. Daha fazla bilgiye web sitesinden ulaşmak mümkündür.

KATİP'nin Önemi

2014 yılından bu yana YTB tarafından yürütülen KATİP programı, 80 farklı ülkeden 195 katılımcıyı ağırlayarak kültürel değişim ve dilbilim alanında önemli bir rol oynamıştır. Programın amacı, katılımcıların Türk dili ve kültürünü daha iyi anlamalarını sağlamak ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmektir.

KATİP, katılımcılara Türkiye'nin zengin kültürel mirasını keşfetme fırsatları sunarak, kültürlerarası diyaloğun gelişmesine ve uzun vadeli ortaklıkların kurulmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, seçkin eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen seminerler, kültürel geziler ve uygulamalı sanat atölyeleri ile katılımcılar Türkiye'nin canlı kültürel yapısını deneyimleyebileceklerdir.