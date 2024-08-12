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YTB, Uluslararası Öğrencilere Mezuniyet Töreni Düzenledi

YTB, Türkiye burslarıyla eğitim alan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:46
YTB, Uluslararası Öğrencilere Mezuniyet Töreni Düzenledi

YTB İstanbul'da Mezuniyet Töreni Düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenledi.

Mezuniyet Töreninin Detayları

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü'ndeki Garanti Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni", YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok üniversitenin rektörlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Öğrencilerden Teşekkür Mesajı

Törende, 2024 yılı mezunlarını temsil eden Fatıma Haracic ve Furkan Shaban, aldıkları destekler için YTB’ye teşekkür ederken, dünya genelinde yaşanan zulme karşı duyarlılık çağrısında bulundular.

Uluslararası Öğrenci Sayısı Artıyor

YTB Başkanı Eren, Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısının son 14 yılda 20 binden 350-360 bine yükseldiğini belirtti. Türkiye bursları ile 40 bine yakın öğrencinin desteklendiğini ifade etti.

Vali Gül’den Mezunlara Mesaj

Vali Gül, mezunlardan beklediklerini dile getirerek, "Ülkemiz ve kendi ülkeniz arasındaki dostluğun artmasına katkıda bulunacaksınız. Buna inanıyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci'nin Vurgusu

Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, mezunların ülkelerine döndüklerinde birer Türkiye elçisi olacaklarını, kültürü ve değerleri yayacaklarına inandığını belirtti.

Türkiye Bursları Programı Hakkında

Türkiye bursları programı, uluslararası öğrencilere yükseköğrenim bursları vererek, karşılıklı işbirliğini ve global kalkınmayı hedefliyor. Bu yıl Ankara ve Konya'da da mezuniyet törenleri düzenlenmiştir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi. YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

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