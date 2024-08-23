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Yücel Çakmaklı'nın Sineması Anıldı

Yücel Çakmaklı'nın vefatının 15. yıl dönümünde gerçekleştirilen panelde, milli sinemanın önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:30
Yücel Çakmaklı'nın Sineması Anıldı

Yücel Çakmaklı Sineması Paneli Gerçekleştirildi

Türk sinemasının önemli isimlerinden Yücel Çakmaklı, vefatının 15. yıl dönümünde düzenlenen bir panelle anıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Sinema Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, sinemanın milli değerler üzerindeki etkisi ele alındı.

Panelin Detayları

Alay Köşkü'nde gerçekleştirilen "Yücel Çakmaklı Sineması" başlıklı panelde, yönetmenler Ali Osman Emirosmanoğlu, Mesut Uçakan, Murat Pay ve sinema yazarı Rabia Bulut konuşmacı olarak yer aldı. Modere eden sinema yazarı İhsan Kabil, etkinliğin başında Çakmaklı'nın sinema anlayışını kısaca özetledi.

Konuşmalarda Yücel Çakmaklı'nın Etkisi Vurgulandı

Emirosmanoğlu, Yücel Çakmaklı'nın sinemadaki yerinin önemli olduğunu belirterek, "O, Anadolu'nun inanç geleneğini sinemaya aktaran ilk Müslüman sinemacılardan biridir," dedi. Yücel Çakmaklı ile 1967 yılında tanıştığından bahseden Emirosmanoğlu, Çakmaklı'nın sinemasına ve fikirlerine içten bir bağlılık hissettiğini dile getirdi.

Uçakan, "Yücel Çakmaklı ismi geçtiğinde, onun çektiği filmleri düşünmeden edemiyorum. O dönemde Milli Türk Talebe Birliği'nde onunla tanışma şansı buldum. Milli sinema fikrinin geliştirilmesi konusunda büyük katkılar sağladık," ifadelerini kullandı.

Yönetmen Murat Pay ise Çakmaklı'nın Türk sinemasının gelişimine olan katkıları üzerinde durarak, "Türk sinemasıyla ilgili pek çok hatıratı inceledim ve bildiklerinin yanı sıra yapmadıkları üzerinden de önemli dersler çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Yeşilçam’ın İzleri ve Anma Töreni

Rabia Bulut, Yeşilçam sinemasının anlatım biçimlerine getirdiği yenilikleri vurgulayarak, "Çakmaklı, yaşadığı dönemlerin ruhunu yansıtan bir sanatçıydı. Bugün de insanların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eserler sunmaya devam ediyor," dedi.

Anma etkinliği, Yücel Çakmaklı'nın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde...

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği tarafından Alay Köşkü'nde gerçekleştirilen panelle anıldı. "Yücel Çakmaklı Sineması" başlıklı panele, Rabia Bulut (solda) katıldı.

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde...

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği tarafından Alay Köşkü'nde gerçekleştirilen panelle anıldı. "Yücel Çakmaklı Sineması" başlıklı panele, Rabia Bulut (solda) katıldı.

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde...

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği tarafından Alay Köşkü'nde gerçekleştirilen panelle anıldı. "Yücel Çakmaklı Sineması" başlıklı panele, Rabia Bulut (solda) katıldı.

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde...

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği tarafından Alay Köşkü'nde gerçekleştirilen panelle anıldı. "Yücel Çakmaklı Sineması" başlıklı panele, Rabia Bulut (solda) katıldı.

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde...

Milli sinemanın öncü yönetmeni olarak anılan Yücel Çakmaklı, vefatının 15'inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği tarafından Alay Köşkü'nde gerçekleştirilen panelle anıldı. "Yücel Çakmaklı Sineması" başlıklı panele, Rabia Bulut (solda) katıldı.

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