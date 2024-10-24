DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,14 -0,39%
ALTIN
3.009,01 -0,58%
BITCOIN
2.329.572,08 -2,08%

Yugoslavya'daki Türkçe Konuşan Topluluğa Dair "Sosyalizme Tercüme" Sergisi Açıldı

"Sosyalizme Tercüme" sergisi, Türkçe konuşan topluluğun az bilinen tarihini ele alıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:18
Yugoslavya'daki Türkçe Konuşan Topluluğa Dair "Sosyalizme Tercüme" Sergisi Açıldı

Yugoslavya’nın Türkçe Konuşan Topluluğu İçin Önemli Bir Sergi

Yugoslavya'da Türkçe konuşan topluluğun tarihini gün yüzüne çıkaran "Sosyalizme Tercüme" sergisi, Salt Galata'da açıldı.

İş Birliği ve Konsept

Salt ve Lumbardhi Vakfı iş birliği ile düzenlenen bu sergi, Kosova ve Kuzey Makedonya merkezli olarak, Türkçe konuşan topluluğun hikayesini ele alıyor.

Sosyalizm ve Kimlik

Sergi, sosyalizmin çok uluslu toplumsal bağlamda Türk kimliğinin inşası ve dönüşümü üzerindeki etkilerini irdelemektedir.

Tarihsel Kapsam

Serginin tarihsel çerçevesi, 1920 yılından başlayarak 1980'lerin sonlarına kadar uzanmaktadır.

Özel Belgeler ve Katkılar

"Sosyalizme Tercüme", özel arşivlerde ve halk kütüphanelerinde bulunan, çoğu ilk kez sergilenen tarihi belgeleri içermektedir. Bu belgeler, Mustafa Emin Büyükcoşkun, Yane Calovski, Hana Miletic, Ahmet Öğüt, Fevzi Tüfekçi ve Dilek Winchester gibi sanatçıların eserleriyle yan yana sergilenmektedir.

Koordinasyon ve Ziyaret Süresi

Serginin koordinatörlüğünü Sezin Romi üstlenirken, Merve Elveren programlamasını yapmış, Sezgin Boynik ve Tevfik Rada ise araştırmalarıyla katkıda bulunmuştur. Sergi, 23 Şubat 2025 tarihine kadar ziyarete açıktır.

Programlar ve Duyurular

Sergi kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler, saltonline.org adresi ve Salt'ın sosyal medya kanallarından duyurulacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı
2
Yugoslavya'daki Türkçe Konuşan Topluluğa Dair "Sosyalizme Tercüme" Sergisi Açıldı
3
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Arttı
4
Hamas'tan 'Öfke Cuması' Çağrısı
5
Afrika, BRICS Ülkelerinden BMGK'de Daimi Üyelik Desteği Bekliyor
6
Libya Devlet Yüksek Konseyi’nden TUSAŞ’a Destek
7
BM'den Gazze Açıklaması: Kuşatma Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek