Yugoslavya'daki Türkçe Konuşan Topluluğa Dair "Sosyalizme Tercüme" Sergisi Açıldı

Yugoslavya’nın Türkçe Konuşan Topluluğu İçin Önemli Bir Sergi

Yugoslavya'da Türkçe konuşan topluluğun tarihini gün yüzüne çıkaran "Sosyalizme Tercüme" sergisi, Salt Galata'da açıldı.

İş Birliği ve Konsept

Salt ve Lumbardhi Vakfı iş birliği ile düzenlenen bu sergi, Kosova ve Kuzey Makedonya merkezli olarak, Türkçe konuşan topluluğun hikayesini ele alıyor.

Sosyalizm ve Kimlik

Sergi, sosyalizmin çok uluslu toplumsal bağlamda Türk kimliğinin inşası ve dönüşümü üzerindeki etkilerini irdelemektedir.

Tarihsel Kapsam

Serginin tarihsel çerçevesi, 1920 yılından başlayarak 1980'lerin sonlarına kadar uzanmaktadır.

Özel Belgeler ve Katkılar

"Sosyalizme Tercüme", özel arşivlerde ve halk kütüphanelerinde bulunan, çoğu ilk kez sergilenen tarihi belgeleri içermektedir. Bu belgeler, Mustafa Emin Büyükcoşkun, Yane Calovski, Hana Miletic, Ahmet Öğüt, Fevzi Tüfekçi ve Dilek Winchester gibi sanatçıların eserleriyle yan yana sergilenmektedir.

Koordinasyon ve Ziyaret Süresi

Serginin koordinatörlüğünü Sezin Romi üstlenirken, Merve Elveren programlamasını yapmış, Sezgin Boynik ve Tevfik Rada ise araştırmalarıyla katkıda bulunmuştur. Sergi, 23 Şubat 2025 tarihine kadar ziyarete açıktır.

Programlar ve Duyurular

Sergi kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler, saltonline.org adresi ve Salt'ın sosyal medya kanallarından duyurulacaktır.