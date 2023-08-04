Yüksek Askeri Şura atamaları tamamlandı: Karar Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları sonunda Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey yöneticileri ve komutanlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynar.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI





YAŞ toplantısında alınan önemli kararlardan biri, Genelkurmay Başkanlığı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın atanması oldu. Gürak, yeni göreviyle birlikte üst düzey stratejik kararların alındığı Genelkurmay Başkanlığı pozisyonunda sorumluluk alacak.

Diğer bir önemli atama ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldı. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinden Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri'nin lideri olarak sahadaki askeri operasyonların yönetiminden sorumlu olacak.

Tarihi bir adım olarak, ilk kez bir kadın amiralin atanması da gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat, amiralliğe terfi etti.

ATAMA LİSTELERİ





















YAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey karar organı olan Yüksek Askeri Şura'nın kısaltmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda düzenlenmiş olan YAŞ, genellikle yılda bir kez toplanır ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki önemli personel terfileri, atamaları ve emeklilikleri gibi stratejik kararları alır.

YAŞ, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanır ve Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve diğer ilgili askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleşir. Toplantıda, rütbeli subaylar, general ve amirallerin terfi ve atama listeleri gözden geçirilir ve onaylanır.

YAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetiminde önemli bir rol oynar ve askeri personelin kariyerlerine ve kuvvetler arası ilişkilere yön verir. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedefleri ve politikaları üzerinde etkili olabilir ve ülkenin savunma gücünü şekillendirir.