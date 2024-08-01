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Yüksek Askeri Şura'da 23 General ve Amiralin Rütbesi Yükseltildi

Yüksek Askeri Şura toplantısında, 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:37
Yüksek Askeri Şura'da 23 General ve Amiralin Rütbesi Yükseltildi

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, ordudaki birçok üst düzey askerin rütbesi yükseltildi. Bu toplantıda, 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi ederken, 77 albay da general ve amiralliğe yükseltildi.

Terfiler ve Görev Süreleri

Toplantının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan general, amiral ve albayların terfi durumu, görev süreleri ve emekliye sevk edilecekleri konular ele alındı.

Rütbe Yükseltmeler Detayları

30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yapılan atamalara göre:

  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı: Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel orgeneralliğe yükseltilirken, Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı korgeneralliğe terfi etti. Birçok tuğgeneral ise tümgeneralliğe terfi etti.
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Koramiral Kadir Yıldız oramiralliğe terfi etti ve bazı amiraller koramiralliğe yükseltildi.
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu korgeneralliğe terfi etti ve çeşitli tuğgeneraller tümgeneralliğe çıkarıldı.

Liste, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı. Alınan kararlar, Türk Silahlı Kuvvetleri için yeni dönemleri işaret ediyor.

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