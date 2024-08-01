Yüksek Askeri Şura’da Terfiler ve Emeklilik Kararları Açıklandı

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Sona Erdi

30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde terfi ve emeklilik kararları alındı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

23 General ve Amiralin Terfisi

Toplantı sonucunda 23 general ve amiral, bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca, 77 albay general ve amiralliğe terfi etti. Bu kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girdi.

Görev Süreleri Uzatılanlar

Karara göre, 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. Ayrıca, 2 general yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Görev Süresi Uzanıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi de bir yıl uzatıldı. Böylece, genel ve amiral sayısının 30 Ağustos 2024 itibarıyla 327 olması bekleniyor.

Terfi Alan İsimler

30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak terfiler şu şekilde gerçekleşti:

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel, Orgeneralliğe terfi etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız, Oramiralliğe yükseldi.

Kara Kuvvetleri'nden Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı, Korgeneralliğe terfi etti.

Deniz Kuvvetleri'nden Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal, Koramiralliğe yükseldi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu, Korgeneralliğe terfi etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller, Tümgeneralliğe yükseldi.

Tüm bu terfi ve görev uzatmaları, 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Açıklamada, terfi eden ve görev süreleri uzatılan askerlere hayırlı dileklerde bulunuldu. Aynı zamanda, emekliye ayrılacak olan askerlere de teşekkür edildi.

Daha fazla bilgi için Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesi www.tccb.gov.tr üzerinden duyurulan liste incelenebilir.