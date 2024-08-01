Yüksek Askeri Şura Toplantısı Başladı

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.20'de başladı.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya üst düzey üyeler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda yer aldı.

Bütün bu isimlerin bir araya geldiği bu önemli toplantıda, askeri stratejiler ve güncel güvenlik meseleleri ele alınacaktır.